Après plusieurs éditions consacrées au concert symphonique, Laurent Gignoux, directeur du PESMD* choisit d’amener ses étudiants vers des répertoires plus actuels, en rendant hommage à Charlie Parker. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Pour célébrer la mémoire de ce monstre sacré du Jazz américain, l’orchestre de chambre du PESMD (dans une formation plus réduite, constituée de cordes, de bois et de percussions) accueillera sur scène une formation jazz, conduite par le soliste invité cette année : le guitariste Jean-Marie Ecay. *Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux – Nouvelle Aquitaine PROGRAMME Groupe Musiques Actuelles du PESMD* 20MIN

CHICK COREA – SPAIN

THE YELLOW JACKETS – GERALDINE

DUKE ELLINGTON (VERSION MICHAEL BRECKER) – IN A SENTIMENTAL MOOD

RANDY BRECKER / THE BRECKER BROTHERS – SOME SKUNK FUNK Jean-Marie Ecay, guitare & l’Orchestre de Chambre du PESMD* / Direction Laurent Gignoux 55MIN

CHARLIE PARKER WITH STRINGS

