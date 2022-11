TARTUFFE OU L’HYPOCRITE Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

TARTUFFE OU L'HYPOCRITE Mardi 2 mai 2023, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, Matthieu Roy s’empare de la pièce la plus célèbre du dramaturge français dans sa version originelle, celle qui fut interdite ! Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Nous connaissons tous Tartuffe ou l’Imposteur, la pièce en cinq actes créée en 1669, qui fut le plus grand succès de Molière. Mais saviez-vous que la première version date de 1664 ? Ce premier Tartuffe, bien plus critique à l’égard des faux dévots, fut interdit par l’Église et Louis XIV, ne fut jamais joué et tomba dans l’oubli.

Après un important travail de recherche, Georges Forestier, spécialiste de l’histoire du théâtre au 17ème siècle, a recréé cette version originale en trois actes. Invitant les spectateurs à un voyage dans le temps, le metteur en scène, Matthieu Roy, transpose l’histoire de la famille d’Orgon dans les années 1920.

