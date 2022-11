GERNIKA Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

GERNIKA Théâtre des Quatre Saisons, 23 mars 2023, Gradignan. GERNIKA Jeudi 23 mars 2023, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

Le chorégraphe Martin Harriague fait danser le collectif Bilaka sous les bombes. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Si le tableau de Picasso est l’un des plus connus au monde, c’est sans aucun doute le plus engagé. Peint quelques jours après le drame, il dénonce le massacre des civils de la ville de Guernica, massivement bombardée par les troupes aériennes nazies, un jour de marché en avril 1937.

Portés par la musique jouée en direct, les cinq danseurs de la compagnie Bilaka font aussi acte de mémoire en se lançant à corps perdus dans le ballet imaginé par Martin Harriague, entre modernité et danse traditionnelle basque.

Si le sujet est porteur d’émotions et souligne une actualité alarmante, le chorégraphe parvient malgré tout, au détour d’un sourire inattendu, à glisser un message de paix et de foi en l’humanité.

