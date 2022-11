INEFFABLE Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

INEFFABLE Théâtre des Quatre Saisons, 28 février 2023, Gradignan. INEFFABLE Mardi 28 février 2023, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

En tête-à-tête avec le public, Jann Gallois déploie toute son énergie pour nous dire ce qui ne peut se traduire par des mots à travers la danse et la musique. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com La signature chorégraphique de Jann Gallois navigue entre hip-hop, danse contemporaine et d’autres champs artistiques au gré de ses créations. Entre l’Orient et l’Occident, entre danse traditionnelle et contemporaine, sa gestuelle unique entre en résonance avec la musique qu’elle interprète en partie sur scène.

« Jann Gallois est aux limites d’une danse transe d’une rapidité extrême, mais garde cette capacité rare de ne jamais lâcher ses spectateurs, les invitant à partager l’expérience de son regard profond, de son sourire doux, de son visage ouvert. Scène et salle grâce à elle, semblent ne jamais avoir été aussi proches. Sensation Ineffable… ». Emmanuelle Bouchez, Télérama.

