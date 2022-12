MANO DINO Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

MANO DINO Théâtre des Quatre Saisons, 25 janvier 2023, Gradignan. MANO DINO Mercredi 25 janvier 2023, 16h00, 17h00 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif unique : 5€

Fidèle à la tradition gradignanaise du « Janvier des tout-petits », le T4S accueille Mano Dino, un spectacle de marionnettes dans lequel tous les personnages sont représentés par des mains. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Dans un coin de verdure vit Mano Dino. C’est un petit dinosaure, pas plus grand qu’une fleur. Il est si petit qu’un jour, un coup de vent l’emporte loin de son jardin. C’est le début d’une grande aventure…

Inspiré par l’univers de Pomelo et porté par la musique de Frédéric Chopin, la compagnie bordelaise Friiix Club conçoit un spectacle sans paroles et sans artifces taillé sur mesure pour le très jeune public. Une fable onirique pour les initier aux thèmes de la rencontre et du voyage.

