« MANO DINO » au Théâtre des Quatre Saisons Théâtre des Quatre Saisons, 25 janvier 2023, Gradignan. « MANO DINO » au Théâtre des Quatre Saisons Mercredi 25 janvier, 16h00 Théâtre des Quatre Saisons

Tarifs : Voir la grille des tarifs de la saison

Très jeune public // COMPAGNIE FRIIIX CLUB
Théâtre des Quatre Saisons
allée de Pfungstadt, 33170 Gradignan
05 56 89 03 23

05 56 89 03 23 https://www.t4saisons.com/ En début d’année à Gradignan, c’est le « Janvier des tout-petits ». Fidèle à cette tradition, le T4S accueille Mano Dino, un spectacle de marionnettes dans lequel tous les personnages sont représentés par des mains. En savoir plus www.t4saisons.com Infos pratiques Mercredi 25 janvier 16h et 17h

Durée : 25min

Dès 1 an

Info billetterie/tarifs en cliquant ici

Création graphique : Vincent Bengold / Pixels & Grains d'Argent

