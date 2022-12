LES INSTANTANÉS Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

LES INSTANTANÉS Théâtre des Quatre Saisons, 22 janvier 2023, Gradignan. LES INSTANTANÉS Dimanche 22 janvier 2023, 15h00 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

Petites formes théâtrales créées à partir de l’œuvre d’Annie Ernaux, Les Instantanés sont des monologues, des parcours de vie, directement adaptés de ses romans ou écrits à sa manière. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Instantané #1 : La Place

Le premier parcours de vie proposé est directement tiré des textes d’Annie Ernaux. Dans La Place (Prix Renaudot 1984), elle dresse le portrait de son père, ancien ouvrier devenu commerçant, un homme simple qui aimait le cirque, son jardin, le pont de Tancarville et sa flle qu’il admirait sans toujours la comprendre. Le choix d’une mise en scène très épurée permet au comédien de nous transmettre au plus juste le caractère brut de l’écriture de cette grande écrivaine.

Instantané #4 : Bastien

Cet Instantané est un texte original d’un acteur de la compagnie, Bastien Molines. À travers un va-et-vient entre parole poétique et théâtre documentaire, il retrace avec humour et sensibilité sa trajectoire d’adolescent dans les années 90, explore sa construction sociale, familiale et les particularités de son parcours. À la manière d’Annie Ernaux, il dépasse le cadre de l’intime pour donner à son récit une dimension collective.

