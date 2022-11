SÉRÉNADE D’HIVER Théâtre des Quatre Saisons, 21 janvier 2023, Gradignan.

SÉRÉNADE D’HIVER Samedi 21 janvier 2023, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

L’incontournable chœur de chambre Les Éléments nous invite dans un voyage musical mêlant chansons, poèmes et polyphonies sacrées célébrant l’hiver .

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com

A capella, 16 chanteurs interprètent des œuvres issues du répertoire et des chants traditionnels français du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Joël Suhubiette. De Goudimel et Lully à Debussy et Poulenc, on évoque la nativité, mais aussi le froid, les paysages blancs. On grelotte, on se réchauffe au coin du feu, on s’aime, on trinque et on chante…

Créé en 1997 à Toulouse, cet ensemble vocal s’est affrmé en quelques années comme l’un des principaux acteurs de la vie chorale française. En 2006, il est révélé au Victoires de la Musique classique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:15:00+01:00

2023-01-21T21:45:00+01:00