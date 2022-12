#GÉNÉRATION(S) Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

« Après la génération silencieuse, la génération des baby-boomers, la génération X, la génération Y, on était censé représenter la génération Z. Autrement dit, la dernière d’une trilogie… » Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Depuis 2017, la compagnie Le Cri Dévot sillonne la France et l’Europe à la rencontre et à l’écoute d’adolescents nés après 2000 et d’horizons très divers. Inspiré par l’œuvre d’Annie Ernaux (en particulier son roman Les Années), l’objectif du metteur en scène, Camille Dalloz, est d’aborder la génération 2010, au-delà des clichés.

Qui sont ces adolescents ? Que pensent-ils des sujets de société que traverse leur génération comme les mouvements #metoo & blacklivesmatter, les théories du complot, le cyberharcèlement ou encore le réchauffement climatique ? Comment voient-ils l’avenir ?

À partir de ce matériau brut, sensible, incisif, sans cesse renouvelé, la compagnie produit un récit fait de mots, de musiques, de vidéos, de langues entremêlées, porté sur scène par un comédien et un musicien.

