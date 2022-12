ENCORE LA VIE Théâtre des Quatre Saisons, 15 janvier 2023, Gradignan.

ENCORE LA VIE Dimanche 15 janvier 2023, 17h00 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

Quand le mariage du cirque et de la musique donne naissance à une pièce pour quatre jongleurs et quatre percussionnistes.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com

En quête de nouvelles rencontres et curieux de continuer à explorer les liens étroits qui unissent l’écriture musicale et celle du jonglage, le Collectif Petit Travers choisit de s’associer à l’ensemble TaCTuS pour cette nouvelle création

Dans un décor qui tantôt les oppose tantôt les réunit, ces deux groupes d’artistes virtuoses font dialoguer leurs arts et parviennent à trouver dans la poésie un langage commun. Qui imprime le tempo ? Les petites balles blanches qui passent de main en main ou les baguettes qui frappent la peau des tambours ? Bien malin qui saurait le dire…



