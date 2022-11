« DANS LA GUEULE DU GNOU » au Théâtre des Quatre Saisons Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

« DANS LA GUEULE DU GNOU » au Théâtre des Quatre Saisons
11 et 13 décembre Théâtre des Quatre Saisons

Tarifs : Voir la grille des tarifs de la saison

Cirque et Musique // FABIEN COULON | FLORIAN BRINKER | COMPAGNIE BLABLA PRODUCTIONS
Théâtre des Quatre Saisons
allée de Pfungstadt, 33170 Gradignan

05 56 89 03 23 https://www.t4saisons.com/ Venez vous jeter dans la gueule du… gnou ! Du gnou ? Cela doit faire moins mal que dans celle du loup, encore que peu d’humains en ont fait l’expérience. En savoir plus www.t4saisons.com Infos pratiques : Dimanche 11 décembre à 17h

Mardi 13 décembre à 19h

Durée : 50 min

Dès 5 ans

Info billetterie/tarifs en cliquant ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T17:00:00+01:00

2022-12-13T20:00:00+01:00 Création graphique : Vincent Bengold / Pixels & Grains d’Argent

