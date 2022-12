DANS LA GUEULE DU GNOU Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

DANS LA GUEULE DU GNOU Théâtre des Quatre Saisons, 11 décembre 2022, Gradignan. DANS LA GUEULE DU GNOU Dimanche 11 décembre, 17h00 Théâtre des Quatre Saisons

Plein tarif : 20€ / Abonné : 10€ / Tarif réduit (et Carte Jeune) : 5€

Venez vous jeter dans la gueule du… gnou ! Du gnou ? Cela doit faire moins mal que dans celle du loup, encore que peu d’humains en ont fait l’expérience. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Pas de gnou sur scène mais deux drôles de zigotos : l’artiste de cirque-magicienmime-comédien Fabien Coulon, et son acolyte, le musicien-bruiteur Florian Brinker. Rivalisant d’inventivité et de talents, les deux compères nous ouvrent les portes d’un petit cirque imaginaire plein de surprises et de trouvailles. Les objets volent, dansent, disparaissent, se suspendent au temps… Le sens et l’utilité des choses se transforment en bizarreries. Avec cette pièce singulière et familiale, la compagnie Blabla Productions bouscule avec malice les codes du cirque.

