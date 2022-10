SUEÑO Théâtre des Quatre Saisons, 29 novembre 2022, Gradignan.

SUEÑO Mardi 29 novembre, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons

Plein tarif : 20€ / Abonné : 10€ / Tarif réduit (et Carte Jeune) : 5€

Jouer et manipuler ses marionnettes les yeux entièrement bandés, tel est le pari fou relevé par Juan Perez-Escala dans cette pièce aux accents fantastiques et merveilleux.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com

Tom est aveugle et sans-abri. La réalité ne lui plaît guère. En revanche, lorsqu’il s’évade dans sa tête, il devient un autre homme et tout lui semble alors possible. Peu à peu, on découvre cet homme drôle, fou et passionné.

Inspiré par l’univers du « Major Tom » de David Bowie, le marionnettiste argentin nous embarque dans une performance d’une grande émotion. À travers des personnages et des situations imaginaires, il développe un ailleurs des possibles et affirme que c’est dans les rêves que l’homme trouve sa liberté.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T20:15:00+01:00

2022-11-29T21:15:00+01:00