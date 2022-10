WARREN Théâtre des Quatre Saisons, 15 novembre 2022, Gradignan.

WARREN Mardi 15 novembre, 19h00 Théâtre des Quatre Saisons

Plein tarif : 10€ / Abonné : 10€ / Tarif réduit (et Carte Jeune) : 5€

Quatre comédiens enflent leurs habits de scientifiques et analysent la vie du petit Warren, 8 ans, au cours d’un jeu philosophique fantasque et amusant.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com

Saint-Chamassy, petit village périgourdin. Autour de la soupière, la famille se retrouve, le père, la mère, la grand-mère et Warren. Warren ne voit pas la vie comme tout le monde mais il mène une existence paisible auprès des siens. Et puis, le jour de son entrée à l’école, tout s’effondre !

Dans une mise en scène originale où le théâtre « classique » côtoie le théâtre d’objets, la compagnie Moi non plus bâtit un spectacle familial qui interroge le poids de la famille dans notre construction, et celui de la singularité qui peut devenir une force.



2022-11-15T19:00:00+01:00

2022-11-15T19:45:00+01:00