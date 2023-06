LE CONCERT IMPROMPTU // BARBACANE CLASSICS // IVRY – SUR – SEINE Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National du Val-de-Marne Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

3ème édition Ivryenne du festival de musique classique et contemporaine pour les enfants.

Le Concert impromptu :

LE CONCERT IMPROMPTU // BARBACANE CLASSICS // IVRY – SUR – SEINE
Théâtre des Quartiers d'Ivry – Centre Dramatique National du Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine
Mardi 28 mars, 09h00

Le Concert impromptu :

– Violaine Dufès, hautbois et direction artistique

– Yves Charpentier, flûte

– Jean-Christophe Murer, clarinette

– Emilien Drouin, cor

– Camille Donnat Bart, basson

Théâtre des Quartiers d'Ivry – Centre Dramatique National du Val-de-Marne
1 Rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine

2023-03-28T09:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:00:00+02:00

