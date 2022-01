[THEATRE] Des princesses et des grenouilles Centre Paris Anim’Mathis, 11 février 2022, Paris.

du vendredi 11 février au samedi 12 février à Centre Paris Anim’Mathis

« _Enfonçons-nous entre les arbres_ _Depuis l’orée du bois_ _Le marécage_ _Plus loin_ _Plus loin encore_ _Au fond de la forêt_ _Dans la peur du noir…_ _Sur le chemin il y a trois princesses._ » Oui, tout le monde connaît l’histoire de la princesse et de la grenouille, du baiser magique, de la transformation et du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». Une fin heureuse et tant mieux ! Mais qu’arrive-t-il aux autres ? A celles et ceux dont on ne parle pas ? Aux princesses qui ne trouvent pas de prince dans leur grenouille ? Aux véritables grenouilles qui tombent amoureuses malgré elles de princesses…humaines ? A la princesse qui cherche désespérément et sans succès à correspondre à cette attente, à cette injonction, celle du couple et de la vie familiale ? A celle qui n’en a que faire de correspondre ? A celle qui a passé l’âge et est passée à côté ? Que vivent ces princesses qui l’histoire occulte ? Quels sont leurs traumatismes ? Comment affrontent-elles la violence de leur monde ? Dans cette forêt des contes, elles existent pourtant. Et le merveilleux du monde dans lequel elles sont nées se heurte brutalement à la cruauté de la société. Les histoires, qu’on les traverse dans la cour de l’école, qu’elles nous veillent sagement du haut de la table de chevet ou qu’elles nous donnent rendez-vous dans les salles obscures, sont autant d’amies fidèles qui nous réconfortent, nous empouvoirent, et nous lient aux autres. De celles que les pierres de nos quartiers murmurent à celles qui ont traversé mille lieux et mille âges, de celles qui se transmettent de diseureuses en diseureuses jusqu’aux oreilles curieuses à celles qui s’écrivent et se réécrivent au gré de regards tout neufs, elles sont autant de fenêtres, de portes, pour atteindre ce monde sous le monde où tout paraît plus vif et où la poésie est la langue maternelle universelle. Cette année encore nous vous invitons à défaire la trame de la réalité pour découvrir les histoires qui la canevassent et constituent une des plus belles parts de notre patrimoine humain.

Plein Tarif : 11€ et tarif réduit : 9€

Pièce de théâtre par la compagnie Sale Défaite

Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T22:00:00;2022-02-12T20:00:00 2022-02-12T22:00:00