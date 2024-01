90 MINUTES AVEC ANTOINE DULERY THEATRE DES PRINCES Orange Catégorie d’Évènement: Orange 90 MINUTES AVEC ANTOINE DULERY THEATRE DES PRINCES Orange, 29 mars 2024, Orange. 90 Minutes avec Antoine DuléryTHEATRE DES PRINCESVendredi 29 Mars 2024 à 20h30Antoine Duléry Musiciens : Kévin Roche, Thierry Domas, Yannick Chambre, Cédric Artaxet, Franck PillandonChant : Manon Denimal-Bubero Production : Becker’s ProdDirection musicale : Pierre LarratLumières : Jonathan Chassaing Son : Léo MoulinRégisseur plateau : Eric TourcitAdministrateur Tournée : Olivier Vincent Sous forme de conversation avec David Becker, Antoine Duléry retracera ses 40 ans de carrière à travers ses souvenirs, ses confessions, ses anecdotes… de Jean-Paul Belmondo à Jean Marais, en passant par Lino ventura ou Johnny Halliday. Ils évoqueront aussi les tournages de Camping, Petits Meutres d’Agatha Christie,… Antoine Duléry se laissera aller à interpréter en live quelques chasons d’Yves Montand, ou encore Charles Aznazour entouré de musicien sur scène. Les spectateurs pourront, durant l’entretien, s’adresser directement à Antoine Duléry. France Bleu : Un concept nouveau, un face à face émouvant et drôle ! Tout publicDurée : 1h30 Le spectacle commence à l’heure.Fermeture des portes 10 minutes avant.

Tarif : 22.00 – 31.20 euros.

