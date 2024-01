Le grand Sot THEATRE DES PRINCES Orange, 2 mars 2024, Orange.

Marion Motin Avec : Marie Begasse,Alison Benezech, Caroline Bouquet, Manon Bouquet, Lorenzo Dasse, Achraf Bouzefour, Julien Ramade, Sulian RiosComédien: Alexis Sequera Chorégraphie et mise en scène : Marion MotinTexte : Marion Motin et Alexis Sequera C’est l’histoire d’une compétition de natation qui tourne mal… Comme les joueurs de foot chantent La Marseillaise avant un match pour scander leur identité, Le Grand Sot s’ouvre sur une chorégraphie tonitruante portée par le Boléro de Ravel. Les 8 danseurs forment une équipe de natation qui se démène avec son esprit de groupe, les ambitions de chacun, le dépassement de soi, sous l’oeil d’un commentateur sportif cynique et facétieux.Sous couvert d’une épopée marine, qui mènera inéluctablement à un naufrage, Marion Motin déroule un thriller chorégraphique haletant. De puissantes chorégraphies de groupe pulsent et alternent avec des solos intenses portés par la personnalité et les styles des danseurs.Marion Motin, a été danseuse dans pour Madonna comme pour Angelin Preljocaj. Elle est la chorégraphe des clips et des tournées de Stromae (2013), Christine and the Queens (2014), de la comédie musicale de France Gall et Bruck Dawit, Résiste (2015), ainsi que de la tournée d’Angèle. Télérama : « Marion Motin dévoile une chorégraphie entre compétition de natation et thriller grinçant aux accents pop. » Dès 8 ansDurée : 1h15 Le spectacle commence à l’heure.Fermeture des portes 10 minutes avant.

Tarif : 22.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DES PRINCES PLACE POURTOULES 84100 Orange 84