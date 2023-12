Un dîner d’adieu THEATRE DES PRINCES Orange, 21 janvier 2024, Orange.

Un dîner d’adieuTHEATRE DES PRINCESDimanche 21 Janvier 2024 à 17h00CartmanLaetitia Millot (Plus belle la vie)Jean-Baptiste Shelmerdine (Nos chers voisins) De : Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière Devant se rendre à un dîner auquel ils ne veulent au fond pas aller, Pierre et Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils organiseront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont disparaître de leur vie. Leur première victime : Antoine Royer. Mais, entre un Pierre un peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et cet ami pour le moins curieux, rien ne se passe comme prévu… Avec leurs dialogues cultes et leur capacité à explorer avec humour la complexité des relations humaines,Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière démontrent une fois de plus leur statut d’auteurs majeurs du théatre français. Tout publicDurée : 1h30 Le spectacle commence à l’heure.Fermeture des portes 10 minutes avant.

Tarif : 29.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00

THEATRE DES PRINCES PLACE POURTOULES 84100 Orange 84