Deux-Sèvres Aigondigné 9 9 EUR Théâtre : Des Polichinelles dans l’terroir Les 17, 18, 24 et 25 mars à 20h salle des fêtes de Mougon Par la troupe « Les Grains de Blé » Pièce de Franck Didier, mise en scène par Pierre Renverseau et Gwendoline Barbier Avec son église, son sympathique troquet « Chez Gégène », son Maire Edouard Vermicourt et ses quelques habitants « hauts en couleurs » Ovidiou est un charmant petit village situé au coeur de la campgane français où il ne se passe… Rien !

Mais une simple lettre risque fort de venir chambouler la tranquillité de Monsieur le Maire et de ses « chers » administrés… La séance sera précédée de 2 pièces interprétées par les jeunes acteurs de la troupe

Buvette, sandwiches et gâteau 9€ adultes, 4€ étudiants, gratuit pour les primaires

Réservations : sepmougon.lesgrainsdeble@gmail.com / 06 17 12 60 88

