Synopsis : Si le temps souvent s'écoule, ici il s'est comme écroulé pour laisser place à une forme floue de paix, de sérénité, et rien d'autre. Rien d'autre, si ce n'est quelques âmes vagabondes. Le cœur brisé, dans cette ambiance propice aux confidences, elles se livrent les unes aux autres au cours de conversations qui semblent prendre vie, là, sous leurs yeux. Où est cet endroit ? Aucune d'entre elles ne semble le savoir. Peut-être même ne s'en préoccupent-elles même pas… La troupe est constituée de jeunes originaires du département. Pour la troisième année consécutive ils se lancent dans un projet théâtral. Ils mènent leur projet seuls, de l'écriture à la mise en scène en passant par la communication. +33 6 49 58 99 62

