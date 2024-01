CARMEN THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes, 4 mai 2024, Tarbes.

Séville, ses remparts, son Arène, Micaela, Escamillo, Don José et … Carmen !Un pianiste, quatre chanteurs lyriques et un chœur, pour cette version Opéra-Courci du célèbre Opéra de Georges Bizet.1h30 ou les plus grands airs de cette œuvre vous ferons tomber amoureux du lyrique.Gratuité pour les moins de 16 ans – Merci de contacter la billetterie des Nouveautés au 05 62 93 30 93 pour réserver la place de l’enfant. La place sera à retirer le soir du spectacle sur présentation d’un justificatif.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

THEATRE DES NOUVEAUTES 44 rue Larrey 65000 Tarbes 65