Suivez le guide dans les coulisses d’un théâtre à l’italienne du XIXe siècle 16 et 17 septembre Théâtre des Nouveautés Gratuit. Entrée libre. Départ toutes les 30 min. Nombre de place limité. Dernier départ : 16h30.

Les Nouveautés est un authentique théâtre à l’italienne du XIXe siècle qui aujourd’hui accueille le meilleur de la comédie populaire ! Que vous soyez un.e habitué.e du théâtre ou simplement curieux.se, nous vous dévoilerons tout des coulisses lors de cette visite !

Dès le hall d’entrée, le regard est captivé par la beauté des peintures d’inspiration mythologique, les colonnes peintes en trompe l’œil, les frises, les statues en bronze, les représentations picturales des cariatides et des mascarons et le lustre à pampilles. Des murs au plafond, de la salle de spectacle au foyer « Yvette Horner » en passant par les coulisses, le théâtre des Nouveautés foisonne de détails, d’anecdotes et de secrets…

Théâtre des Nouveautés 44 rue Larrey, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 93 30 93 http://www.theatre-tarbes.fr/ Le théâtre des Nouveautés est actuellement un élément majeur du patrimoine architectural de la ville de Tarbes.

Ce théâtre, dont la construction a débuté le 14 novembre 1885 sur les plans de l’architecte G. Labat, est dans la pure tradition du lyrique italien des XVIIe et XVIIIe siècles.

Au-delà de son plafond en voûte orné d’une fresque montrant Dionysos dans toute sa splendeur, de sa scène de 16 m de longueur et de 10 m de profondeur avec le proscenium et de sa jauge de 588 places, c’est l’encorbellement du balcon qui permet une grande proximité de la scène.

Les murs du foyer « Yvette Horner », inauguré le 1er octobre 2004, sont décorés par les neufs muses qui présidaient aux arts libéraux dans la mythologie grecque.

Son hall d’entrée avec ses frises, ses statues en bronze et ses cariatides font de ce théâtre un lieu de choix, une véritable bonbonnière au cœur de la ville de Tarbes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Tarbes en Scènes / Corinne Svala