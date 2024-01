LE BRACELET THEATRE DES NOUVEAUTES Paris, 3 mars 2024, Paris.

Après 18 ans de taule, André revient chez lui, un bracelet électronique à la cheville. Son retour n’est pas accueilli avec enthousiasme, loin de là ! Sa femme ne supporte pas sa présence, sa belle-mère est envahissante et sa fille de 20 ans, qu’il n’a pas vu grandir, refuse de l’appeler papa. André a t’il mérité ces années d’emprisonnement ? Innocent ? Coupable ? Et quel est ce mystérieux homme à tout faire qui vient de se faire embaucher juste au moment où André est de retour chez lui ?Avec Isabelle Mergault, Jean-Luc Reichmann, Virginie Pradal, Lionel Laget et Ninon MoreauUne pièce d’Isabelle MergaultMise en scène Serge Postigo.

Tarif : 10.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 16:00

THEATRE DES NOUVEAUTES 24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 75009 Paris 75