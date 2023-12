WINNIE ET LE COFFRE AUX MERVEILLES THEATRE DES NOUVEAUTES Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Winnie l’Ourson et ses amis vous attendent au Théâtre des Nouveautés pour une aventure inoubliable.Christophe Robin a grandi et rangé ses peluches au grenier, dans un coffre.Sa fille Violette découvre le coffre aux merveilles et va suivre Winnie et ses amis dans leur univers enchanté à la recherche de l’enfance perdue de son papa. Des marionnettes grandeur nature, des chansons, des chorégraphies et des décors féeriques vous feront vivre une expérience hors du commun en compagnie des personnages qui ont bercé tant et tant de générations. Une Comédie Musicale pour toute la famille, à partir de 3 ans.A partir du 22 octobre 2023Le samedi et le dimanche à 14hDu mardi au dimanche à 14h (vacances zone C)Ecrit et mis en scène par Nicolas Nebot (Jules Verne, Les Mystérieuses Cités d’or, Smile…) d’après l’oeuvre de A.A. Milne et E.H. ShepardDurée : 1h

Tarif : 10.00 – 39.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 11:00

THEATRE DES NOUVEAUTES 24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 75009 Paris