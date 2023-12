LE GAI MARIAGE GRAND THEATRE 3T Toulouse, 31 décembre 2023, Toulouse.

Une comédie de Gérard Bitton et Michel Munz. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire : Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille tante à condition qu’il se marie dans l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser un homme. Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce mariage pour le meilleur et pour le pire va vite tourner au cauchemar…

Tarif : 58.00 – 58.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 23:00

Réservez votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse