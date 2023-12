J’AI ENVIE DE TOI – JAI ENVIE DE TOI GRAND THEATRE 3T Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse J’AI ENVIE DE TOI – JAI ENVIE DE TOI GRAND THEATRE 3T Toulouse, 31 décembre 2023, Toulouse. Une comédie de Sébastien Castro, mise en scène José Paul. Direction d’acteurs Gérard Pinter.L’histoire : Se tromper de destinataire en envoyant un texto, ça peut être gênant. Surtout quand votre ex, qui n’arrive pas à vous oublier, reçoit J’ai envie de toi , message destiné à votre nouvelle conquête… et lorsqu’au même instant votre voisin, qui garde des séniors à domicile, fait irruption chez vous après avoir abattu la cloison qui séparait les deux appartements, la soirée peut vite déraper !

Tarif : 58.00 – 58.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 21:00
GRAND THEATRE 3T
40, RUE GABRIEL PÉRI
31300 Toulouse

