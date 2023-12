LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS PELOUSSE PARADISE Ales, 4 janvier 2024, Ales.

Spectacle 4D : Ventilateurs, Odeur, Lumière Noire, Fumée. Plus de 15 Personnages différents. Inspiré de l’histoire originale de Jules VerneVenez vivre la course autour du monde d’un gentleman anglais : Phileas Fogg ; qui a fait le pari d’y parvenir en 80 jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français.Phileas Fogg parie 25 000 livres avec ses collègues du Reform-Club qu’il réussira à achever ce tour du monde en temps et en heure ! Mais l’inspecteur Fix est à leurs trousses ! Ce dernier, persuadé que Phileas Fogg est le fameux voleur qui vient de dévaliser la Banque d’Angleterre, va les poursuivre jusqu’à l’autre bout de la Terre.Parcourez le monde, et accompagnez les deux aventuriers dans ce périple extraordinaire, par train, par bateau… vous vivrez avec eux tempêtes, retards, attaques de sauvages, traversée de la jungle, etc. Un voyage semé d’embûches les attend.Enivrez-vous des diverses senteurs des pays traversés, vous serez captivés par des effets spéciaux uniques en leur genre dans cette production en théâtre 4D !Vivez cette formidable oeuvre de Jules Verne comme vous ne l’avez jamais imaginée.Un spectacle qui émerveillera les plus petits comme les plus grands.

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-04 à 15:00

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales