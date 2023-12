URBAIN DANS SAISON 1 EPISODE 1 – URBAIN Le Point Virgule Paris, 6 janvier 2024, Paris.

“Ah ok Urbain, c’est pas mal comme pseudo d’artiste… – Non mais c’est mon vrai prénom”Déjà ça partait mal. Épisode 1 Saison 1 c’est le premier “vrai” spectacle d’Urbain bien connu de la scène de stand-up parisienne dont il fait partie depuis 7 ans maintenant (ça filoche). Un peu cynique, un peu alcoolique, un peu cynique, un peu geek, un peu con aussi parfois, finalement c’est juste l’histoire d’un trentenaire normal qui a décidé de venir à Paris parce qu’il savait pas trop quoi faire de sa vie, et qui a décidé de répondre aux trop nombreuses questions qui se posaient par des blagues. Le seul truc qu’il sait vraiment faire finalement. Après avoir joué son spectacle au Paname et au Bo Saint Martin, il arrive au Point Virgule.Vous l’avez sûrement vu :Sur les vidéos de Topito, au festival de Montreux, sur Clique, dans les soirées Topito Comedy Night, au Madame Sarfati et au Fridge où il présente les soirées stand up, dans son podcast Plutôt Caustique, au comptoir d’un bar en train de crier des insanités.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:00

Réservez votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris