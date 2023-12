VENISE SOUS LA NEIGE 3T D’A COTE Toulouse, 31 décembre 2023, Toulouse.

Une comédie à 4 personnages de Gilles Dyrek. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Après s’être disputés, Patricia et Christophe arrivent à un dîner. Enervée et ne connaissant personne, Patricia est bien décidée à ne pas dire un mot. Ses hôtes pensent qu’elle est étrangère et qu’elle ne comprend pas le français. Patricia décide alors d’en profiter pour pimenter la soirée et entretient le quiproquo jusqu’à faire voler la soirée en éclats… Pour notre plus grand plaisir !

Tarif : 58.00 – 58.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 18:45

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse