NOEMIE DE LATTRE DANS THEATRE DES MATHURINS Paris, 3 mars 2024, Paris.

Après avoir interrogé le féminisme et la condition des femmes dans Féministe pour Homme , nommé aux Molières en 2020. Noémie De Lattre s’intéresse cette fois au couple, à l’amour, au sexe… sujets à la fois intimes et universels, qu’elle aborde par le prisme post #MeToo.Comment les hommes vont-ils trouver leur chemin vers une masculinité heureuse et bienveillante ? Comment les femmes vont-elles réussir à être fortes et épanouies tout en étant parfois désespérément attirées par des bad boys ? Comment Noémie De Lattre peut-elle se battre en public pour les droits des femmes tout en aimant se faire claquer les fesses en privé ?1h30 pendant lesquelles on regarde le monde autrement, on l’écoute, on réfléchit, on rit souvent, on pleure un peu, on est ensemble toujours, en harmonie plus que jamais, et à la fin on fait la fête !Durée : 90mnUn Show hybride entre stand-up et concert … Des punchlines à gogo avec des bottines à paillettes et une énergie Unique !Femme Actuelle20 MinutesL’Harmonie des genres. L’occasion de tirer le délicat fil des relations entre hommes et femmes avec humour et musicalité – on adore !Femme actuelle le 4 octobre 2023Un Show hybride entre stand-up et concert … Des punchlines à gogo avec des bottines à paillettes et une énergie unique ! Vivre FMNoémie de Lattre ne se contente pas de divertir, elle brise les tabous, secoue les codes, avec une authenticité attachante et une sincérité désarmante, sans jamais perdre de vue l’importance de l’humour.Un show aussi drôle que bienveillant, porté par un subtil équilibre entre chant et stand-up.On salue ce manifeste comique.TTT Télérama

Tarif : 32.60 – 48.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 20:00

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75