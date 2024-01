LES PATES A L’AIL THEATRE DES MATHURINS Paris, 29 février 2024, Paris.

Avec Philippe GIANGRECO et Bruno GACCIOTous les mois Carlo et Vincent dînent ensemble autour d’un plat de pâtes à l’ail, amis depuis 60 ans ils refont ainsi le monde depuis leur plus tendre enfance et se racontent leurs vies si différentes. Mais ce soir est particulier, leur amitié va être mise à rude épreuve car Vincent va demander à Carlo de lui rendre le plus grand service qu’un ami puisse demander. Un service auquel Carlo va tenter d’échapper par tous les moyens.Texte de Bruno GACCIO , Philippe GIANGRECO & Jean-Carol LARRIVÉMISE EN SCÈNE DE : Jean-Carol LARRIVÉDurée : 1H20Paris Match : « Incroyablement moderne, Vif et Gonflé ! »

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 21:00

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75