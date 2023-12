CHRISTOPHE ALEVEQUE LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 13 janvier 2024, Cournon D Auvergne.

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. Si Christophe Alévêque s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer. Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse : il fait sa « revue ».? Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles : papiers, articles, prises de becs et de notes. Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets d’actualité et les petits. Mais vous savez déjà tout ça… Christophe assure en ce 13 janvier 2023 la première revue de presse de la saison, pile au moment des vœux, ça va nous défouler !

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne