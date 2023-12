CHEVALIERS, PRINCESSE & DRAGON – CHEVALIERS, PRINCESSE THEATRE DES MATHURINS Paris Catégorie d’Évènement: Paris CHEVALIERS, PRINCESSE & DRAGON – CHEVALIERS, PRINCESSE THEATRE DES MATHURINS Paris, 12 février 2024, Paris. ‘Chevaliers, Princesse et Dragon’ revient pour la 5ème année au Théâtre des MathurinsDe Olivier SolivérèsAvec Charline Bonrepaux, Lauren Chekman, Victor Bourigault, Pierre Marazin, Anthony Fabien, Tristan Garnier, Rémi Palazy, Frédéric Strouck

Tarif : 16.00 – 38.30 euros.

Début : 2024-02-12 à 14:00 Réservez votre billet ici THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75008 Lieu THEATRE DES MATHURINS Adresse 36 Rue des Mathurins Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE DES MATHURINS Paris Latitude 48.873228 Longitude 2.325802 latitude longitude 48.873228;2.325802

THEATRE DES MATHURINS Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/