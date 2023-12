LES AVENTURES DE PINOCCHIO THEATRE DES MATHURINS Paris, 31 décembre 2023, Paris.

LES AVENTURES DE PINOCCHIOPour les enfants à partir de 4 ansDurée 1h25Une création d’Olivier SolivérèsD’après le conte de Carlo CollodiPour son septième spectacle familial, Olivier Solivérès nous emmène en Italie et revisite le célèbre conte de Carlo Collodi : Les Aventures de Pinocchio.Dans ce grand spectacle où se mêlent images époustouflantes, effets spéciaux, multiples décors, chansons, humour et poésie, vous suivrez les aventures de Pinocchio, le pantin de bois qui aspire à devenir un véritable petit garçon. Venez rêver et vivre une expérience théâtrale inoubliable !Le saviez-vous ?Olivier Solivérès est l’auteur d’Au Pays du Père Noël, de Blanche Neige et les sept nains, de Chevaliers Princesses et Dragon, Ados, Le Bossu de Notre Dame et Space WarsEcrit et Mis en scène par Olivier SolivérèsAvec :Jean-Baptiste NavarreteCarl LaforetGuy de TonquédecEthan OlielClaudia PalleschiYvan GarouelEt en alternance :Axel DelageAxel PlacierLéandre PlacierHarrison Thomas CollaJulien DekenuydtLorenzo BruzziNolan Arizmendi LE SPECTACLE LE PLUS WAOUH DU MOMENT DO IT IN PARISUne pépite, sublime.Le Parisien La salle retient son souffle LE FIGAROEntre chansons, humour et poésie, les décors sont absolument magiques ! Cette adaptation est un vrai coup de coeur !Familin Paris

Tarif : 16.00 – 38.30 euros.

Début : 2023-12-31 à 14:00

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris