DERNIER COUP DE CISEAUX THEATRE DES MATHURINS Paris, 29 décembre 2023, Paris.

DERNIER COUP DE CISEAUXDe Paul PORTNERAdaptation de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINOMise en scène de Sébastien AZZOPARDIAvec Domitille BIORET ou Marie-France SANTON, Jean-Baptiste DAROSEY ou Richard DELESTRE, Salomé TALABOULMA ou Morgane CABOT, Thierry LANCKRIET ou Romain TOMAS, Jean-Marie ROLLIN et Laurent HUGNYDécor de Juliette AZZOPARDI – Costumes de Pauline GALLOT – Lumières de Mamet MAARATIEUne comédie policière interactive. Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de résoudre l’enquête. 30 ans de succès et guinness des records de longévité aux usa ! plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde. Un salon de coiffure, un meurtre, un flic… des suspects, à vous de jouer ! la première pièce dont le public est le héros…

Tarif : 21.00 – 46.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:00

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris