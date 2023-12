AU PAYS DE PERE NOEL THEATRE DES MATHURINS Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Après les succès du Bossu de Notre Dame et de Ados , Olivier Solivérès, auteur et metteur en scène, nous entraîne cette fois-ci dans le monde merveilleux du Père Noël…Entrez vite, petits veinards, car cette année, et pour la toute première fois, le Père Noël vous reçoit chez lui : Au Pôle Nord ! Et avec l’aide de ses lutins, il vous révélera tous ses secrets….Dès votre arrivée, les lutins vous entraîneront à la découverte du Pays Magique, Dans une visite guidée féerique pleine de rebondissements, de chansons et de rires !Découvrez où arrive la liste de tous vos souhaits, comment les lutins fabriquent vos jouets, Comment le Père Noël parvient à vous apporter tous vos cadeaux sans jamais vous réveiller…Après l’entraînement top secret des lutins, le Père Noël révélera ce que vous vous demandez tous : Êtes-vous toujours sur la liste des enfants sages ??… Mais… chut… il faudra garder le secret !D’autant qu’un problème majeur est arrivé : la Reine des Neiges vient d’appeler, Et la neige ne tombera pas cette année… Il faut trouver une solution ou la magie de Noël risque de disparaître…à tout jamais… Écrit et mis en scène par Olivier SOLIVERES Le Père Noël : Pascal LIFSCHUTZLes lutins : Maxime LEGLAS, Régis CHAUSSARD, Anaël ALEXANDRE, Diane SOLIVERES, Morgane RICOTEAU JEROME,Mariette Westphal.

Tarif : 16.00 – 38.30 euros.

Début : 2023-12-28 à 11:00

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris