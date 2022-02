Théâtre des Mathurins : Moi, j’aime le music-hall, un spectacle de Gérard Chambre Théâtre des Mathurins, 5 mars 2022, Paris.

### Moi, j’aime le music-hall, un spectacle de Gérard Chambre ” Moi, j’aime le music-hall, chantait Charles Trénet dans les années 1960, saluant par cette chanson tous ses confrè̀res et amis chanteurs, Yves Montand, Gilbert Bécaud, Édith Piaf, Charles Aznavour…; tous ceux qui dans la longue tradition de la chanson française ont enchanté́ par leurs chansons, de génération en géné́ration, grands-parents, parents et enfants… Des milliers de chansons volent dans notre mémoire, restant gravées à jamais dans notre coeur, ponctuant tous les instants importants de notre vie : chansons de fête, chansons d’amour, chansons de jeunesse, complaintes des bons et des mauvais jours, chansons d’espoir, chansons de bonheur… À travers des extraits de plus de 80 chansons et une soixantaine de chanteurs (de Jacques Brel à Julien Clerc, de Barbara à Françoise Hardy, de Claude François à̀ Alain Souchon et de Charles Trénet à Stromae), nous vous proposons de retrouver ces refrains qui ont illuminé votre vie, de partager avec nous ces petites «madeleines musicales» et de les chanter à tue-tête… «pour le plaisir». Et, comme le chante si bien Julien Clerc, les chansons sont faites pour être « utiles à vivre et à rêver ». **Gérard Chambre** **« Moi j’aime le Music-Hall »**, création à̀ Lacoste et succès de septembre 2016 à juin 2017 chez Maxim’s à Paris. [**Dossier de presse**](https://fr.calameo.com/read/001693986d3387c883f33) [**[https://gerardchambre-tribute.ch](https://gerardchambre-tribute.ch)**](https://gerardchambre-tribute.ch)

32 €

Théâtre des Mathurins 36, rue des Mathurins, 75008 Paris Paris Quartier de la Madeleine



2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T23:00:00;2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T23:00:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:00:00;2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:00:00;2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T23:00:00;2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T23:00:00;2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T23:00:00;2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T23:00:00;2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T23:00:00