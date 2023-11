LE COEUR DES LIBELLULES Théâtre des Marionnettes de Genève Genève, 2 décembre 2023, Genève.

LE COEUR DES LIBELLULES 2 – 20 décembre Théâtre des Marionnettes de Genève Plein Tarif: Adulte CHF 20.-/Enfant CHF 14.- // Tarif réduit: Adulte CHF 16.-/Enfant CHF 10.-

Elle rêve de danser, virevolter, s’envoler… mais n’ose quitter les jupes amples de celle qui l’a conçue. Jusqu’au jour où un théâtre forain prend ses quartiers dans son village de montagne. La petite danseuse succombe au charme de cet univers bigarré, festif et flamboyant et tombe follement amoureuse de la scène… et d’un chevalier en armure cabossée. Lorsque celui-ci se révèle être une déception fracassante, la petite danseuse, effondrée, trouve du réconfort auprès de celle que les autres forains appellent « la vilaine chanteuse », dotée d’une voix extraordinaire. Entre les deux jeunes filles naîtra une amitié qui leur fera pousser des ailes…

Dans cette nouvelle création TMG, Martine Corbat (La poupée cassée, TMG 2019) a habilement entrelacé deux contes philosophiques de l’écrivaine valaisanne Corinna Bille pour raconter une histoire poétique sur la découverte de soi à travers l’art. Sur scène, Martine Corbat dans le rôle de la brillante femme de lettres et Khaled Khouri dans celui du forain, alternent entre la narration et la manipulation de délicates marionnettes à fils, dont le côté aérien sublime l’envie d’envol et de liberté qui transcende le spectacle. La musique et le chant, comme vecteurs de cette quête émancipatrice, sont portés par la chansonnière Sophie Solo, qui convoque instruments loufoques et yodel pour imprégner le récit de la magie des montagnes.

Dès 4 ans

Marionnettes à fils courts

Durée: 45 minutes

Théâtre des Marionnettes de Genève Rue RODO 3, 1205 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:45:00+01:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:45:00+01:00

