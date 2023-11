OUCH ! Théâtre des Marionnettes de Genève Genève, 17 novembre 2023, Genève.

OUCH ! 17 – 25 novembre Théâtre des Marionnettes de Genève Plein tarif: Adulte CHF 20.-/Enfant CHF 14.- // Tarif réduit: Adulte CHF 16.-/Enfant CHF 10.-

Les téméraires musiciens de la FanfareduLoup se prêtent à un drôle de jeu : s’improviser marionnettistes en invitant des pantins hirsutes et fantaisistes à participer à leur concert et se laisser inspirer par leurs facéties inattendues. Ouch ! Au risque de quelques perturbations, au risque d’y perdre leur tête, les musiciens tirent les ficelles des marionnettes qui ne se laissent pas toujours faire…

Réputée pour ses concerts festifs et insolites, et toujours avide de nouvelles expériences musicales et scéniques, la FanfareduLoup présente avec Ouch ! un concert marionnettique inédit, en coproduction avec le TMG. Créé en avril 2023 sur la scène de l’Alhambra, Ouch ! est joué sur le plateau de notre théâtre dans un effectif réduit, mais tout aussi explosif. Sur scène, les musiciens de la FanfareduLoup et les marionnettes biscornues conçues par Cécile Chevalier (Cie Tête dans le sac-marionnettes) s’inspirent et s’imitent, s’harmonisent et se désaccordent, s’entremêlent et se confondent dans une ode joyeuse à nos petits côtés « bizarres » trop souvent réprimés.

Tout public, dès 7 ans

Marionnettes à taille humaine, marionnettes portées et à fils, muppets

Durée: 60 minutes

Théâtre des Marionnettes de Genève Rue RODO 3, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 47 70 http://www.marionnettes.ch [{« type »: « link », « value »: « https://marionnettes.ch/spectacle/ouch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-marionnettes-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

FanfareduLoup