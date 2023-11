ULTRA SAUCISSE Théâtre des Marionnettes de Genève Genève, 1 novembre 2023, Genève.

ULTRA SAUCISSE 1 – 12 novembre Théâtre des Marionnettes de Genève Tarif normal (adulte): CHF 20.- / Tarif normal (enfant): CHF 16.- / Tarif réduit (adulte): CHF 16.- / Tarif réduit (enfant): CHF 10.-

La journée de travail terminée, deux charcutières à la langue bien pendue nettoient leur espace de travail. À coups de saucisses et de répliques acerbes se révèle l’histoire de Charlie, petite chipolata de 8 ans dont l’existence discrète et paisible est chamboulée par un fâcheux incident lors de la course d’école. Dès lors, Charlie devient le souffre–douleur de ses camarades, dont les moqueries et maltraitances sont autant de couteaux plantés dans son cœur. Ni ses parents ni ses professeurs ne s’aperçoivent de son supplice. Charlie parviendra-t-elle à s’extirper de la chambre froide de l’isolement et de l’humiliation ?

Ce n’est pas un hasard si Fanny Brunet et Delphine Bouvier ont choisi l’image de la chair triturée pour parler de la cruauté du harcèlement scolaire. Un impressionnant attirail de saucisses, un violon déjanté, une bonne dose d’humour burlesque et une formidable complicité leur permettent de traiter ce sujet grave avec fraîcheur et désinvolture, tout en pointant avec délicatesse les notions de victime et de bourreau, de jeux de pouvoir et de résilience. Issue d’une forme courte qui a vu le jour lors du Cabaret en Chantier 2019, ce spectacle propose une réflexion à la fois hilarante et profonde sur les rapports humains à l’école et au-delà.

Marionnettes de table et musique en direct

Dès 6 ans

Théâtre des Marionnettes de Genève Rue RODO 3, 1205 Genève

