De l’âge d’or de la marionnette début XIXème à l’inauguration du Théâtre Chés Cabotans d’Amiens en 1997 dans l’emblématique quartier Saint Leu, nous vous retraçons l’histoire de la troupe de Maurice Domon créée en 1933 ainsi que les aventures de notre héros local Lafleur. Cette visite est accompagnée de la présentation d’une partie du fond de marionnettes et d’accessoires.

À la suite de cette présentation, nous vous accompagnerons jusqu’à l’atelier de Michel Petit, sculpteur de marionnette qui vous livrera les secrets de fabrication de marionnettes traditionnelles picardes.

La visite libre de l’exposition reste possible le matin de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Théâtre des marionnettes «Chés Cabotans d'Amiens» 31 rue Edouard David – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France Le Théâtre de « Chés Cabotans d'Amiens » oeuvre au maintien, au développement et à la valorisation à la fois – de ce véritable patrimoine vivant que représente la collection municipale de 204 marionnettes picardes à tringle et à fils »Chés Cabotans d'Amiens », institution culturelle créée en 1933 par Maurice Domon et héritière d'une tradition bicentenaire, élément incontournable de la Culture Picarde. – et de la Langue Picarde parlée par les 2 héros Lafleur et Sandrine.

