ASSEMBLY HALL THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, 29 mars 2024, Pontoise.

D’une intensité rare, la danse de Crystal Pite puise dans le mouvement sa force tellurique. Associée au Nederland Dance Theater, la chorégraphe canadienne signe depuis trente ans et dans le monde entier des pièces pour les ballets les plus prestigieux, ceux de l’Opéra de Paris notamment. Héritière de William Forsythe dont elle fut l’interprète, elle mêle les langages chorégraphiques avec une extraordinaire liberté. Dans cette nouvelle création très attendue, elle traduit notre indicible besoin de nous rassembler pour sentir vibrer notre Humanité. Aux lisières de la danse et du théâtre, Crystal Pite crée une forme hybride qui noue un lien direct avec le spectateur et lui offre une expérience viscérale qui célèbre le moment présent dans toute sa beauté.

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95