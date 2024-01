20 000 LIEUES SOUS LES MERS THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, 2 mars 2024, Pontoise.

Jules Verne enchanteur?? Bienvenue à bord du Nautilus pour un extraordinaire voyage dans les profondeurs?! Christian Hecq et Valérie Lesort signent une adaptation du célèbre roman de Jules Verne?pour comédiens et marionnettes. Créé à la Comédie française et Molière de la création visuelle en 2016, ce spectacle au succès phénoménal, recréé en 2023, nous plonge dans les mystères et dans les splendeurs des abysses en compagnie du fameux Capitaine Nemo. À travers le hublot de son légendaire sous-marin, poulpes géants et méduses phosphorescentes flottent comme par magie et nous immergent dans un incroyable voyage aquatique. Les six comédiens-manipulateurs déploient un univers d’une beauté à couper le souffle et réveillent en chacun de nous l’émerveillement de l’enfance.

Tarif : 27.50 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95