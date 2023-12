ONE SONG THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, 25 janvier 2024, Pontoise.

Que provoque la rencontre de la musique et du sport?? Comment aller jusqu’au bout, ensemble, ici et maintenant?? Chez la plasticienne et metteuse en scène flamande Miet Warlop, ces questionsse métamorphosent en expérience unique, aussi étonnante que jouissive. En shorts et maillots d’entraînement, les interprètes courent sur un tapis, font leurs abdos, tiennent en équilibre sur une poutre tout en jouant du violon, du violoncelle ou de la batterie. Sous l’œil d’une pom-pom-girl et d’un mini public de supporters, ils jouent en boucle et jusqu’à l’épuisement une ritournelle inlassable et jubilatoire.

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-25 à 21:00

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95