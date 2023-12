ONCLE VANIA THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, 18 janvier 2024, Pontoise.

Dans Oncle Vania le professeur Serebryakov et sa jeune épouse Elena emménagent à la campagne, à l’image des nombreux néo-ruraux qui quittent aujourd’hui la ville. Projetés dans un futur proche où l’effondrement du système aurait déjà eu lieu, ils s’efforcent de faire communauté avec celles et ceux qu’ils rencontrent. Mais rien ne fonctionne et l’aspiration au bonheur passionnel ne fait qu’heurter l’échec existentiel et les frustrations des personnages. D’origine bulgare, Galin Stoev est l’un des metteurs en scène européens majeurs de sa génération. Avec une distribution de haute volée et dans une nouvelle traduction il révèle la fragilité et la beauté de notre humanité.???

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95