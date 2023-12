CHAMONIX THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, 13 janvier 2024, Pontoise.

Fallait-il oui ou non éradiquer l’Humanité?? Nous sommes en l’an 6302. Le Major Burk, une larve géante à l’esprit diabolique, a exterminé toute trace de vie à la surface de la terre. Huit spationautes débarquent sur la planète bleue après un voyage intersidéral de plusieurs milliers d’années et découvrent les raisons de cette extermination. Pour avoir inventé la musique, l’amour et les Apéricubes, l’humanité ne méritait-elle pas de vivre?? Après L’idéal Club, la légendaire compagnie des 26000 couverts est de retour avec une comédie musicale hilarante et déjantée!

Tarif : 15.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95