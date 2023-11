Battle de compliments Théâtre des Louvrais Pontoise, 24 novembre 2023, Pontoise.

Battle de compliments Vendredi 24 novembre, 19h00 Théâtre des Louvrais Entrée libre

Cette discipline insolite, impulsée il y a quelques années par la ligue québécoise WordUP ! Battles est développée par La Ruche à Cergy-Pontoise depuis 2016 dans la droite lignée des scènes slam.

Le principe est simple, deux artistes se rencontrent sur scène à travers des joutes verbales flatteuses, lors de passages – ou round – préparés ou improvisés et limités dans le temps. Si le format est similaire aux battles et clash plus médiatisés visant à moquer et humilier un adversaire (à l’exemple des fameux Rap Contenders), le contenu de ces joutes est radicalement différent.

Il s’agit en effet au contraire de flagorner, de glorifier et de sublimer l’autre de la plus subtile à la plus dithyrambique des manières. Toujours drôles, souvent décalés, ces compliments sont ensuite évalués par un jury sélectionné pour l’occasion ou par le public lui-même, manifestant son adhésion à l’applaudimètre.

Place à l’amour et à la volupté ! Les battles de compliments sont une formidable occasion de mettre le verbe à l’honneur dans un exercice rhétorique positif qui, à l’heure du tout numérique, réchauffe les âmes de par son humour et sa capacité à rapprocher les êtres.

Le 24 novembre au Théâtre des Louvrais de Points Communs, ce sont La Guêpe, Marco, Wojtek et Pierre qui se complimenteront.

Théâtre des Louvrais place de la paix pontoise Pontoise 95300 Les Louvrais Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://points-communs.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

Association La Ruche