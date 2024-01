Concours international de guitare classique et flamenca en pays tarnais Théâtre des Lices Albi, dimanche 24 mars 2024.

Concours international de guitare classique et flamenca en pays tarnais finale du concours Dimanche 24 mars, 14h00 Théâtre des Lices PT: 10€ / TR:7€

Concours international de guitare classqiue et flamenca en pays tarnais

3 finalistes dans chaque catégorie — classique et flamenco —, donneront le meilleur pour remporter le trophée attribué aux 2 lauréats.

Joute acharnée, sans concession qui

couronnera le meilleur du moment, sans que les autres finalistes aient démérité, nous en sommes persuadés. Le concours cette année retrouve sa dimension internationale.

Théâtre des Lices 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

