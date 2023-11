Jovany le dernier saltimbanque Théâtre des Lices Albi, 9 mars 2024, Albi.

Jovany le dernier saltimbanque Samedi 9 mars 2024, 20h30 Théâtre des Lices 21/15€

Avec son haut-de-forme et sa veste orange digne d’un personnage du réalisateur Tim Burton, il est à la fois comique, mais aussi danseur, chanteur et performeur.

Seul en scène (mais pas dans sa tête) Jovany, embarque le public dans son univers fantasque, où il raconte son histoire et son parcours.

Un spectacle plein de poésie, d’humour et hors du temps pour cet homme-orchestre des arts de la scène, que vous avez sans doute croisé en première partie de Jeanfi Janssens, d’Eric Antoine, dans des galas télévisés où encore aux côtés d’Arthur (TF1).

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 08 81 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://stsulpicederire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://fnac.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

